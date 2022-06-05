Афганский режиссер Сахра Карими осудила войну РоSSии против Украины

"Когда твоя страна, твоя Родина, все то, что ты любишь, разрушается и умирает у тебя на глазах... Я полностью понимаю все, что происходит сейчас в Украине".., информирует ZN.ua.

Афганский режиссер Сахра Карими осудила войну РоSSии против Украины
Сахра Карими – единственная женщина в истории Афганистана, которая имела ученую степень доктора кино и кинопроизводства

Когда режиссер Сахра Карими в прошлом году сбежала из родного Афганистана, спасаясь от возвращения к власти Талибана, Украина предложила ей временное убежище. Наблюдая за разворачивающейся нынешней трагедией, она рассказала японскому медиа NHK WORLD о трудностях, с которыми сталкиваются обе страны и осудила кремлевскую захватническую политику в отношении Киева.

"Я забрала семью. Я покидаю свой дом, я покидаю свою машину, я оставляю свои деньги, я оставляю все, что у меня есть", - делилась она прошлым летом после того, как ей пришлось бежать из страны, куда вернулись исламисты. А реагируя на продолжающееся широкомасштабное вторжение в Украину, она отметила:

"Когда твоя страна, твоя Родина, все то, что ты любишь, разрушается и умирает у тебя на глазах... Я полностью понимаю все, что происходит сейчас в Украине... Это война за свободу, за право быть свободным. Мы должны бороться за то, чтобы люди в мире могли жить в свободе и мире», – сказала Карими.

Напомним, Сахра Карими – не только автор кино из довольно предвзятой по отношению к художественной роли женщины страны, она также единственная женщина в истории Афганистана, которая имела ученую степень доктора кино и кинопроизводства.

Среди ее работ выделяются фильмы, повествующие историю афганок, оказавшихся в нестандартных обстоятельствах.

  • В центре фильма "Хава, Марьям, Аиша" (Hava, Maryam, Ayesha) – три беременных женщины из Кабула, переживающие непростые времена.
  • Документальная работа "Афганские женщины за рулем" (Afghan Women Behind the Whee), в духе культовой драмы 90-х "Ночь на Земле" повествует историю трех афганок, решивших заняться водительской практикой в условиях исполненного опасностей и предубеждений города.
  • Картина "Парлика" (Parlika) показывает переход страны от тоталитарной теократии к демократии на фоне попыток зрелой женщины покорить политическую арену крайне традиционалистской исламской страны.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
"За что это украинским детям?": Екатерина Кухар растрогала историей юной балерины из Киева"За что это украинским детям?": Екатерина Кухар растрогала историей юной балерины из Киева
Юрий Горбунов признался, что его с трудом узнает младший сын из-за длительной разлукиЮрий Горбунов признался, что его с трудом узнает младший сын из-за длительной разлуки
Блок рекламы


Похожие новости
"Нам есть за что бороться": Онуфрийчук из "Танців з зірками" всем показала, что она с Украины"Нам есть за что бороться": Онуфрийчук из "Танців з зірками" всем показала, что она с Украины
В Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSииВ Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSии
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
Билли Айлиш на концерте поцеловала флаг Украины - его передала Jerry HeilБилли Айлиш на концерте поцеловала флаг Украины - его передала Jerry Heil
Анджелина Джоли надела кольцо с изображением карты УкраиныАнджелина Джоли надела кольцо с изображением карты Украины
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер ХердДжонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Перед многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг УкраиныПеред многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг Украины
Rammstein развернули флаг Украины во время исполнения хита Engel на концерте в Цюрихе
Украинский актер спас за войну две сотни животных, с чего все началось: "Не думал, что будет столько"Украинский актер спас за войну две сотни животных, с чего все началось: "Не думал, что будет столько"
Последние новости
Подгружаем последние новости