Афганский режиссер Сахра Карими осудила войну РоSSии против Украины

Когда режиссер Сахра Карими в прошлом году сбежала из родного Афганистана, спасаясь от возвращения к власти Талибана, Украина предложила ей временное убежище. Наблюдая за разворачивающейся нынешней трагедией, она рассказала японскому медиа NHK WORLD о трудностях, с которыми сталкиваются обе страны и осудила кремлевскую захватническую политику в отношении Киева .

"Я забрала семью. Я покидаю свой дом, я покидаю свою машину, я оставляю свои деньги, я оставляю все, что у меня есть", - делилась она прошлым летом после того, как ей пришлось бежать из страны, куда вернулись исламисты. А реагируя на продолжающееся широкомасштабное вторжение в Украину, она отметила:

"Когда твоя страна, твоя Родина, все то, что ты любишь, разрушается и умирает у тебя на глазах... Я полностью понимаю все, что происходит сейчас в Украине... Это война за свободу, за право быть свободным. Мы должны бороться за то, чтобы люди в мире могли жить в свободе и мире», – сказала Карими.

Напомним, Сахра Карими – не только автор кино из довольно предвзятой по отношению к художественной роли женщины страны, она также единственная женщина в истории Афганистана, которая имела ученую степень доктора кино и кинопроизводства.

Среди ее работ выделяются фильмы, повествующие историю афганок, оказавшихся в нестандартных обстоятельствах.

В центре фильма "Хава, Марьям, Аиша" (Hava, Maryam, Ayesha) – три беременных женщины из Кабула, переживающие непростые времена.

Документальная работа "Афганские женщины за рулем" (Afghan Women Behind the Whee), в духе культовой драмы 90-х "Ночь на Земле" повествует историю трех афганок, решивших заняться водительской практикой в условиях исполненного опасностей и предубеждений города.