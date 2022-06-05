Окрестности Афин охватил масштабный пожар, часть населения эвакуировали

В окрестностях греческой столицы Афин разразился масштабный пожар, огонь угрожает домам и инфраструктуре, власти эвакуировали часть населения. Огонь распространился на склоны горы Гимет, с которой открывается вид на Афины, посылая облака густого дыма над южными пригородами города. Сильный ветер помог разжечь огонь, пишет The Guardian.

Жителей эвакуировали из некоторых частей регионов Вула и Глифада, примерно в 20 км от центра города. Есть обеспокоенность по поводу повреждения линий электропередач, а движение транспорта переведено из этого района в другие.

С огнем боролись более 100 пожарных, к работам привлекли 6 пожарных самолетов и 4 вертолетов.

Как сообщает греческая газета Kathimerini, местный чиновник Джаннис Константатос отметил: «Ситуация ужасающая. Атмосфера душная, нам тяжело дышать. К сожалению, огонь движется в сторону Панорамы и теперь мэр Вари-Вула-Вулиагмени попросил об эвакуации”.