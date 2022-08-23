Джамалу здивувала реакція чоловіка на її участь у польських "Танцях із зірками": "Майже три місяці ми обговорювали..."

Джамала

Співачка Джамала стала першою українкою на "Танцях із зірками" у Польщі, поки співачка виступає на паркеті, глядачі можуть надсилати донати.

Цього року відома українська співачка Джамала погодилася взяти участь у польському проекті "Танці зі зірками". В інтерв'ю для "Сніданок з 1+1" вона розповіла, як чоловік поставився до її участі у танцювальному проекті.

За словами Джамали, її здивувала його реакція - до її участі в українській версії проекту чоловік Бекір ставився скептично, але тепер він радий, що дружину помітили та запросили до польської версії проекту.

Спочатку правда чоловік артисти сприймав це дуже обережно, зараз же він зрозумів, наскільки це важливо, насамперед для України, адже місія в артистки зовсім не є розважальною. Під час своїх виступів знаменитість збирає кошти на допомогу Україні.

Процедура проходитиме так – поки Джамала виступає на паркеті, глядачі можуть надсилати донати. Тому для співачки вкрай важливо протриматися якнайдовше на шоу.

"Він сприймав це спочатку дуже обережно. Майже три місяці ми обговорювали різні моменти – від одягу до пісень та настрою, з яким я приходжу на танці. І він сприймав це так само зовсім інакше, ніж українські "Танці з зірками". Підстав для ревнощів у нього немає, тому що він знає, що я його дуже люблю", - поділилася Джамала .


Александра Павленко, politeka.net





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