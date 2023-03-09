Кейт Міддлтон здивувала вбранням у стилі мілітарі на зустрічі з інструкторами, які навчають воїнів ЗСУ

Кейт Міддлтон явно не боїться забруднити руки. Вона взяла участь у військових навчаннях у Солсбері з Ірландською гвардією, яка навчає воїнів ЗСУ.

У стилі мілітарі: Кейт Міддлтон здивувала зовнішнім виглядом на зустрічі з інструкторами воїнів ЗСУ

Принцеса Уельська, яку нещодавно було призначено полковником Ірландської гвардії, провела день з 1-м батальйоном, де допомагала молодшому капралу Джоді Ньюелл, коли вони надавали першу допомогу «пораненому солдатові» під час навчань на полігоні Солсбері-Плейн.

За інформацією People, Кейт під час візиту дізналася про те, як гвардія надає допомогу у боротьбі проти браконьєрства у Східній Африці, та про те, як полк підтримує українську армію у її роботі з розмінуванням територій.

У стилі мілітарі: Кейт Міддлтон здивувала зовнішнім виглядом на зустрічі з інструкторами воїнів ЗСУ

У стилі мілітарі: Кейт Міддлтон здивувала зовнішнім виглядом на зустрічі з інструкторами воїнів ЗСУ

Кейт Міддлтон виглядала чудово в наряді у стилі мілітарі. Її вибір упав на штани-скінні кольору хакі, грубі темні черевики та камуфляжну куртку Ірландської гвардії. Волосся принцеса Уельська заплела в косу, а під час навчань сховала голову від снігу під сірою шапкою-біні.

У стилі мілітарі: Кейт Міддлтон здивувала зовнішнім виглядом на зустрічі з інструкторами воїнів ЗСУ

У стилі мілітарі: Кейт Міддлтон здивувала зовнішнім виглядом на зустрічі з інструкторами воїнів ЗСУ

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вийшла в світ у брючному костюмі трендового відтінку весни 2023.


Анастасия Березовская, Тудей





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