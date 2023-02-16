"Я залишаюся": 75-річний Фумінорі прожив в Україні 9 місяців і зважився на відчайдушний крок

75-річний Фумінорі Цучіко на треій місяць повномасштабного військового вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді слугував бомбосховищем.

Дев’ять місяців він прожив із людьми у підземці, «щоб іх підтримати». Заприятилювали, каже, настільки, що після того, як метро знов запрацювало почав організовувати щотижневу гуманітарну допомогу.

А нещодавно вирішив залишитись у Харкові назавжди.

Як йдеться у сюжеті ТСН, Фумінорі після виходу на пенсію вирішив подорожувати світом. Початок повномасштабного вторгнення рф проти України застав його у Польщі – там він і почув про підземне життя у Харкові. Довгих дев’ять місяців жив на станціі метро «Героїв праці». За його словами, взимку було дуже холодно.

Готував їжу, розважав малечу, про життя у підземці розповідав на сторінці в Facebook, збираючи пожертви для харків’ян.

Фумі, як його називають друзі, не боячись обстрілів, щодня бігав до магазинів по продукти для усіх мешканців підземної станції. Коли ж люди виїхали з метро, Фумінорі не припинив допомагати.

Нещодавно чоловік вирішив лишитися у Харкові назавжди - він продав свій будинок у Японії та винайняв квартиру на Салтівці.

У Токіо в нього лишились дві дорослі доньки, до яких він пообіцяв приїздити на свята.

"Харків – це круто! Я житиму у Харкові й після перемоги. У мене вже немає дому в Японії. Я усе продав. Тому я тут назавжди! І допомагатиму харків'янам", - каже японець.

Щотижня Фумінорі продовжує збирати кошти і допомогати харківським пенсіонерам з їжею.