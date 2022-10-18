Дві країни відмовилися брати участь у «Євробаченні-2023»

Чорногорія та Північна Македонія вирішили відмовитися від участі в "Євробаченні-2023", виходячи з його вартості, повідомляє ВВС. Учасники сплачують членський внесок за участь у конкурсі, який залежить від розмірів країни.

Найбільший членський внесок сплачувала Росія. Але її усунули від участі у «Євробаченні» після початку повномасштабного вторгнення в Україну.