Дві країни відмовилися брати участь у «Євробаченні-2023»

Рішення було ухвалено, виходячи з розмірів членського внеску, інформує ZN.ua.

Дві країни відмовилися брати участь у «Євробаченні-2023»
Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участі у "Євробаченні"
© ATELIERMONTINARO/Еurovision

Чорногорія та Північна Македонія вирішили відмовитися від участі в "Євробаченні-2023", виходячи з його вартості, повідомляє ВВС. Учасники сплачують членський внесок за участь у конкурсі, який залежить від розмірів країни.

Найбільший членський внесок сплачувала Росія. Але її усунули від участі у «Євробаченні» після початку повномасштабного вторгнення в Україну.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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