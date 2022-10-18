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2022-10-18
Дві країни відмовилися брати участь у «Євробаченні-2023»
Рішення було ухвалено, виходячи з розмірів членського внеску, інформує
Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участі у "Євробаченні"© ATELIERMONTINARO/Еurovision
Чорногорія та Північна Македонія вирішили відмовитися від участі в "Євробаченні-2023", виходячи з його вартості,
Найбільший членський внесок сплачувала Росія. Але її усунули від участі у «Євробаченні» після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Фаїна Вауліна, ZN.ua