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2022-05-16
По всей Киевской области возобновили водоснабжение – глава ОВА
Правда, в одном из населенных пунктов некоторые дома остаются без воды из-за отсутствия электричества, информирует
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По всей Киевской области возобновлено водоснабжение,
«Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Сейчас уже закуплено 1 км магистрального электрокабеля для решения вопроса», – добавил Павлюк.
Юлия Москаленко, ZN.ua