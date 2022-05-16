По всей Киевской области возобновили водоснабжение – глава ОВА

По всей Киевской области возобновлено водоснабжение, сообщил глава ОВА Александр Павлюк. Он отметил, что сейчас проходят работы по подключению к воде отдельных жилых домов.

«Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Сейчас уже закуплено 1 км магистрального электрокабеля для решения вопроса», – добавил Павлюк.