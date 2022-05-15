За сутки почти 66 тысячам потребителей возобновили электроснабжение, - Минэнергетики

За прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение около 65,8 тысячам потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"В частности, в Киевской области - 16,2 тысяч, Черниговской - 11,3 тысяч, Харьковской - 10 тысяч, Одесской - 8,5 тысяч, Днепропетровской - 6,4 тысяч, Донецкой - 4 тысяч, Николаевской - 3,1 тысяч, Сумской - 2,7 тысяч, Херсонской - 2,6 тысяч, Житомирской - 1 тысячи потребителей", - отметили в министерстве.

По состоянию на 15 мая остаются обесточенными почти 873 населенных пункта (в общей сложности это около 686 тысяч потребителей). Больше всего - в Донецкой области (323 тысячи потребителей), Харьковской (149 тысяч) и Луганской (более 128 тысяч).

Более 12 тысяч абонентов возобновили газоснабжение. В настоящее время без него все еще остаются 216,5 тысячи абонентов.

"Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях", - добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Напомним, по информации властей Луганщины, в Попасной и Рубежном свет, газ и водоснабжение уже не восстановить до конца войны.

Великобритания пришлет Украине еще 287 мобильных генераторов - их хватит для питания более 8000 построек (больниц, укрытий).