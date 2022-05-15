В Мощуне на Киевщине возобновили газоснабжение, – Кулеба

В поселке, где не уцелел ни один дом, в ближайшее время планируется возобновить электроснабжение и связь.

В Мощуне на Киевщине возобновили газоснабжение, – Кулеба
Фото: Макс Требухов

В результате вооруженной агрессии РФ в Мощуне Киевской области не уцелел ни один из домов. В настоящее время в поселке работает координационный штаб. Его задача – решить острые гуманитарные потребности жителей.

Об этом сообщил глава гуманитарного штаба области Алексей Кулеба.

"По состоянию на сегодняшний день уже восстановлено газоснабжение, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки полностью восстановить электроснабжение и связь", - отчитался Кулеба.

Поселок Мощун возле Гостомеля – один из наиболее пострадавших от роSSийских обстрелов в Киевской области. О ситуации в поселке читайте в материале "Где постелить клеенку? Репортаж из Мощуна, разрушенного поселка, который не удалось захватить россиянам".

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