Взял деньги за эвакуацию, но бросил людей под обстрелами: на Киевщине разоблачили мошенника

20 марта 2022 года в результате пустых обещаний подозреваемого и его промедления люди погибли.

Житель Броваров Киевской области обещал помочь с эвакуацией людей из Мариуполя и закупкой топлива, но получив деньги, ничего не делал. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Было установлено, что в марте 2022 года 28-летний житель Броваров представился потерпевшей волонтером. За 10 тысяч гривен злоумышленник пообещал вывезти родителей женщины из Мариуполя, который тогда постоянно подвергался обстрелам.

15 марта 2022 года, получив от женщины деньги, подозреваемый так и не эвакуировал мариупольцев и не собирался этого делать.

20 марта 2022 года в результате пустых обещаний подозреваемого и его промедления родители потерпевшей погибли при обстреле Мариуполя. Однако и после этого подозреваемый долгое время уверял женщину, что с ее родными все в порядке, и полученные за их перевозку средства не вернул.

Кроме того, под предлогом обеспечения волонтеров талонами на топливо брал у них деньги, однако свои обязательства не выполнял и средства не возвращал. По такой схеме в течение марта 2022 злоумышленник обманул трех граждан.

Согласно одной из статей УКУ, которую ему вменяют, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.