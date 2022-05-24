Сутки в очереди ради марки: что происходит в Киеве возле здания Укрпочты, фото

23 мая "Укрпочта" выпустила в продажу марку "Русский военный корабль ВСЁ", за ней сразу же выстроились огромные очереди, которые наблюдаются и 24 мая.

Фото очереди около здания "Укрпочты" на Майдане Незалежности в Киеве сделал кореспондент "Апострофа" Роман Петушков, информирует Апостроф .

По состоянию на 12:30 в очереди по записи было более тысячи человек. Один из покупателей показал купленную марку и рассказал, что стоял еще с 23 мая с 10 утра, а его очередь пришла только 24 мая.

Ранее генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский рассказывал, что новые марки можно приобрести в 1 500 отделениях "Укрпочты". В одни руки продают по два блока из трех марок.