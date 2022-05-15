Глава украинского жюри на "Евровидении" объяснил скандальную ситуацию с баллами Польше: "Все сделано..."

Глава украинского жюри на «Евровидении-2022» Вадим Лисица извинился за 0 баллов от нашей страны для Польши и объяснил, как проходило голосование.

На конкурсе члены национального жюри выставляли другим странам не баллы, а позицию, рассказал Лисица на пресс-конференции в онлайн-формате от «Суспільного», сообщает «Детектор медіа».

По словам Лисицы, во время голосования жюри расставляло номера разных стран по позициям: 1 – за лучшее выступление, 24 – за самое плохое. Члены жюри отправляли свои решения организаторам, которые их суммировали и формировали баллы – от «1» до «12».

«Я не знал, каков будет результат, сам увидел его во время прямого эфира. Я извиняюсь перед польским народом. Все сделано честно и прозрачно, я ничего изменить не могу», - обратился к полякам глава украинского жюри.

Он добавил, что перед конкурсом жюри предупреждали о том, что при голосовании они не должны учитывать политический фактор.

Отметим, что Польша отдала Украине на «Евровидении» 12 баллов, в то время как украинской жюри в ответ не дало польскому исполнителю Ochman ни одного балла. Впрочем, украинские телезрители решили по-другому и также отплатили полякам 12 баллами. В соцсетях многие простые украинцы и публичные люди назвали такое решение нашего жюри «позором» с учетом того, как активно Польша поддерживала Украину во всех сферах в последнее время.

В состав украинского жюри вошли звукорежиссер и музыкальный продюсер Вадим Лисица, солист вокальной формации «Піккардійська терція» Андрей Капраль, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля «Високий Замок» Андрей Яцков и певица Ирина Федишин.