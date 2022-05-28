Во Львовской области киевлянин взорвал авто с четырьмя людьми: подробности и фото

Полицейские Львовской области задержали злоумышленника по подозрению в покушении на убийство. За совершенное 41-летнему киевлянину грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

27 мая в 14:20 в полицию поступило сообщение о взрыве в автомобиле Mitsubishi, который находился на парковке одной из гостиниц, расположенной во Львовском районе недалеко от государственной границы с Польшей, информирует Апостроф.

Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили четыре пассажира: женщина и трое мужчин. Все жители Киевской области. Оказалось, что гранату в автомобиле оставил их знакомый, с которым они имели общий «бизнес-проект».

Несколько недель назад злоумышленник предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов, за которые он должен был приобрести автомобили за границей, доставить их на территорию Украины, после чего отдать «клиентам». Знакомые передали мужчине значительную сумму средств, однако автомобилей он не приобрел, а деньги присвоил.

Через некоторое время «клиенты» начали все активнее интересоваться почему они до сих пор не получили свои автомобили – тогда злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы и вместе с будущими владельцами приехали на Львовщину встречать несуществующие авто.

Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих «клиентов». Когда все сели в Mitsubishi, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой. К счастью, никто из людей не погиб.

Злоумышленник задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.


Инна Погрибная, Апостроф

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