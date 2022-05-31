Из-под земли в Донецкой области достали сотню заблокированных горняков

Заблокированных под землей горняков из Донбасса наконец удалось освободить из-под земли. Они находились в шахтах "Центральная" и "Торецкая" в результате обесточивания ряда населенных пунктов Бахмутского и Краматорского районов. Причиной были боевые действия, ставшие привычным явлением для региона. О деблокировании шахтеров сообщает Суспільне.

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность. Шахта работает", – рассказал глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань.