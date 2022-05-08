В Киевской области мужчина подорвался на роSSийской мине

От ранений местный житель погиб.

В Киевской области мужчина подорвался на роSSийской мине
Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киевской области мужчина подорвался на роSSийской мине. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

"Сегодня в Броварском районе возле с. Залесье местный житель во время прогулки в лесополосе подорвался на мине, оставленной военными россии, - написал он. - От полученных травм мужчина погиб".

Напомним, что в Киевской области идет разминирование территорий лесов и лесополос. Посещение этих зон в Киеве и Киевской области запрещено.

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