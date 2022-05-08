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2022-05-08
В Киевской области мужчина подорвался на роSSийской мине
От ранений местный житель погиб.
Фото: t.me/KyivCityOfficial
В Киевской области мужчина подорвался на роSSийской мине. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
"Сегодня в Броварском районе возле с. Залесье местный житель во время прогулки в лесополосе подорвался на мине, оставленной военными россии, - написал он. - От полученных травм мужчина погиб".
Напомним, что в Киевской области идет разминирование территорий лесов и лесополос. Посещение этих зон в Киеве и Киевской области запрещено.