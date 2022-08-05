Коли мине війна. Настя Каменських надихнула українців новою піснею про справжнє кохання

Настя Каменських з початку війни активно підтримує український народ, виступаючи на благодійних концертах і світових преміях на підтримку України та випускаючи пісні, що надихають. 5 серпня відбувся реліз нового треку NK під назвою "Коли мине війна" - про силу справжнього кохання, інформує Апостроф .

"Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, яка додає сили і віри. Оберігає і надихає. За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця і підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні" - розповіла співачка в Instagram.

Разом із піснею вийшов кліп, знятий серед пшеничного поля. У кадрі Настя постає у білій ажурній сукні, а її голову прикрашає вінок із колосків та польових квітів, які зібрала та скомпонувала сама співачка.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна", - це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об'єднати по справжньому закохані серця", - наголосила зірка.

Фото: facebook.com/nkofficialcom

Настя Каменських - "Коли мине війна": текст пісні

Ой-на, ой-на,

Ой-на, ой-на,

Ой я знаю,

Людям важко.

Я закриваю руками очі.

Я так робила тисячі разів.

Я так відчути тебе знову хочу,

Я чути хочу твій рідний спів.

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.

Всюди люди,

Всі дні і ночі

Тільки шукаю твої карі очі.

Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.

Ти знай.

Навколо мене люди,

Люди.

Сумую без тебе,

Де ти?

Я птахом злітаю у небо

В обійми, щоб ти пригорнув,

Тихо прошепотів:

“Я скоро повернусь, тільки дочекайся”.

Ой-на, ой-на,

Жито зелене.

Ой, не можу жити без тебе.

Ой, я знаю, знаю сама,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене,

Коли мине війна.

Воу-воу,

На-на-на-на,

Будеш ти любити мене.