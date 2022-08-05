Коли мине війна. Настя Каменських надихнула українців новою піснею про справжнє кохання

Настя Каменських з початку війни активно підтримує український народ, виступаючи на благодійних концертах і світових преміях на підтримку України та випускаючи пісні, що надихають. 5 серпня відбувся реліз нового треку NK під назвою "Коли мине війна" - про силу справжнього кохання, інформує Апостроф.

"Це пісня про таку любов, яка долає все лихе, яка додає сили і віри. Оберігає і надихає. За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця і підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні" - розповіла співачка в Instagram.

Разом із піснею вийшов кліп, знятий серед пшеничного поля. У кадрі Настя постає у білій ажурній сукні, а її голову прикрашає вінок із колосків та польових квітів, які зібрала та скомпонувала сама співачка.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна", - це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об'єднати по справжньому закохані серця", - наголосила зірка.

Фото: facebook.com/nkofficialcom

Настя Каменських - "Коли мине війна": текст пісні

Ой-на, ой-на,
Ой-на, ой-на,
Ой я знаю,
Людям важко.

Я закриваю руками очі.
Я так робила тисячі разів.
Я так відчути тебе знову хочу,
Я чути хочу твій рідний спів.

Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.

Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.

Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.

Всюди люди,
Всі дні і ночі
Тільки шукаю твої карі очі.
Хочу, щоб ти так пишався коханням моїм.
Ти знай.

Навколо мене люди,
Люди.
Сумую без тебе,
Де ти?
Я птахом злітаю у небо
В обійми, щоб ти пригорнув,
Тихо прошепотів:
“Я скоро повернусь, тільки дочекайся”.

Ой-на, ой-на,
Жито зелене.
Ой, не можу жити без тебе.
Ой, я знаю, знаю сама,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.

Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене,
Коли мине війна.
Воу-воу,
На-на-на-на,
Будеш ти любити мене.


Наталка Лавринець, Апостроф





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