«Оккупанты ответят за все»: в Харькове из-под завалов достают тела, названа цифра

ГСЧС, Харьков, разрушения

В Харькове спасатели извлекли из-под завалов более 150 тел.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Анатолий Торяник.

«В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы. К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших. Во время оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек», – сообщил Торяник.

Харьков, война, дома

Больше всего от ударов рф пострадали: Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань, Горизонт.

«Оккупанты ответя за все», «Мой родной город», «Интересно, от кого они так "асвабаждали"?», - комментируют страшные цифры пользователи соцсетей.

Добавим, что враг не прекращает обстреливать Харьковщину и количество жертв роSSийской агрессии в городе и области растет с каждым днем.

Так, только за минувшие сутки в результате обстрела Салтовки ранения получили пять мирных жителей. 21 мая сообщалось о погибшей женщине в Дергачах.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг, силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.


Катерина Петренко, politeka.net

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