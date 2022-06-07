Фатальная экскурсия: найдены тела топ-менеджеров роSSийского "Вконтакте", подробности и фото

В Ненецком автономном округе погибли первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков.

Об этом официально сообщили в пресс-службе компании. Мерзляков и Габриелян стали жертвами несчастного случая во время путешествия по тундре на вездеходах.

Еще два человека, в том числе жена Габриеляна, после того как машины опрокинулись в воду успели спастись.

Владимир Габриелян

Согласно официальным данным, четыре человека на двух вездеходах "Шерп" двигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Большая Бугряница обе машины перевернулись, после чего "их потащило в море". Два человека, Алена Габриелян и Сергей Ольсевич, смогли выбраться.

Спасатели нашли тела погибших в районе села Шойна с признаками переохлаждения, заявил источник РИА Новости. Тела погибших доставят вертолетом в Нарьян-Мар, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза.

По словам выжившего в экспедиции Ольсевича, успев выбраться из своего авто, они с Аленой Габриелян видели, как унесло вездеход, в котором были Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков.

«Около пяти часов они вызывали по радиостанции Владимира Габриеляна. Но он со своим спутником Сергеем Мерзляковым уже не выходили на связь. Ольсевич и Елена решили вернуться пешком, пройдя 25 км, они вышли к селу», - сообщал телеграм-канал BAZA.

Спасатели начали поиски топ-менеджера VK спустя почти 12 часов после исчезновения - место, где пропал вездеход, считается труднодоступным, поэтому в МЧС ждали рассвета.

Через несколько часов тела пропавших обнаружили спасатели на берегу реки Песцовая.

В Сети также появилось видео архивных кадров из недавней экспедиции с участием Габриеляна.