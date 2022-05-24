Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца

Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца

Олег в последнее время работал в полицейском отделе по проведению специальных операций управления "КОРД".

Защищая Украину от роSSийских оккупантов, 22 мая погиб бывший чемпион Украины по боксу и боец команды "Украинские атаманы" Олег Прудкий.

Об этом сообщил президент федерации бокса Черкащины Сергей Тищенко на странице организации в Instagram. А также подтвердили друзья Прудкого и сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

"Все помнят твои невероятные поединки. Ты первый в истории Черкасского бокса добыл золото в весовой категории 60 кг. Очень тяжело воспринимать такие новости каждый день. Непоправимая потеря для нашей боксерской семьи. Соболезную семье боксера. Проклятая война забирает лучших сынов Украины! Вечная память, покойся с миром, друг! Герои не умирают!" — отметил Сергей Тищенко.

Бывший боксер сборной Украины Владимир Матвейчук рассказал, что Олег погиб от рук роSSийского оккупанта, выполняя служебные задания в элитном подразделении "КОРД".

Со слов жены Владимир знает, что когда Олег находился на боевом задании, в комнату с боксером прилетел снаряд. Четыре из пяти человек в помещении погибли на месте.

Олег был мастером спорта Украины международного класса по боксу, чемпионом Украины, входил в состав национальной сборной, выступал во Всемирной серии бокса за клуб "Украинские атаманы" в категории до 60 кг. А после окончания карьеры ушел в силовые структуры и присоединился к элитному подразделению "КОРД".

Боксер был женат на Марьяне Прудкой, в браке с которой Олег растил двух замечательных девочек.


Александра Павленко, politeka.net

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