Жителей Донбасса предупреждают об отключении газа из-за действий оккупантов

РоSSия несанкционированно перекрыла один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод.

В Краматорске может прекратиться газоснабжение из-за действий РоSSийской Федерации. Потому жителей города и всей Донецкой области призвали подготовиться.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий РФ существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", - написал он в фейсбуке.

Гончаренко отметил, что на оккупированной территории несанкционированно был перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод (эксплуатируется и обслуживается Оператором газотранспортной сети Украины).

"Однако предприятие ищет пути решения этой проблемы вместе с ОГТСУ, ВА. Но с целью поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию, аналогичную получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа, пока такая возможность есть. То есть приобрести соответствующие приборы", – добавил мэр.

Напомним, 11 мая роSSийские оккупанты несанкционированно перекрыли краны магистрального газопровода "Шебелинка-Новопсков", по которому осуществлялась транспортировка в газопроводы Донецкой и Луганской областей.