Шакира бросила мужа-футболиста Жерара Пике из-за многочисленных измен

Известная колумбийская певица Шакира сделала откровенное признание. Она решила поставить точку в отношениях с футболистом Жераром Пике.

Исполнительница хита Whenever, Wherever расстроила своих поклонников. Они знали, что испанскому спортсмену приписывают многочисленные связи на стороне. Информация о разладе в паре подтвердилась. Шакира решила больше не терпеть предательство. Поп-дива объявила о разрыве с игроком "Барселоны" и испанской сборной Жераром Пике.

"С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, являющихся для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание", - сообщила Шакира.

По данным испанских СМИ , Пике закрутил роман с матерью 17-летнего полузащитника футбольного клуба "Барселона" Пабло Гави.

Напомним, Шакира и Жерар стали встречаться в 2010 году. Привлекательный футболист появился в клипе артистки Waka Waka, которая стала официальной песней Чемпионата мира по футболу 2010.

Влюбленные подтвердили отношения в марте 2011 года. Они опубликовали совместное фото и назвали друг друга "солнышками". Первенец пары Милан появился на свет в 2013 году. Через два года родился второй сын – Саша.

Молодые родители предпочитали жить в гражданском браке. Шакира уверяла, что счастлива и отмахивалась от вопросов о возможной свадьбе. К сожалению, оказалось, что ее не будет.

Сегодня стало известно о распаде еще одной красивой пары. Украинская певица Наталия Валевская ушла от мужа после 18 лет брака.