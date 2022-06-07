Еще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах Донбасса

Сергей Лазарев, который в начале полномасштабного вторжения РоSSии в Украину опубликовал в соцсетях пост "Нет войне", но позже трусливо его удалил, окончательно встал на сторону роSSийской пропаганды.

Певец из списка "звезд", которые разжигают войну в Украине, написал в Instagram, что "поддерживает беженцев из ДНР и ЛНР" и собирается помогать депортации украинских детей в РФ . Так, он решил перевезти в Москву девочку из Донецкой области, которая получила ранение в Ясиноватой. При этом он повторил тезисы пропаганды оккупантов о том, что "Украина 8 лет бомбила Донбасс", информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/lazarevsergey

"В начале мая, когда нацисты обстреливали Настин дом, она была тяжело ранена, - пишет Лазарев. - ВСУ бьют по живому – по школам, по больницам, по жилым домам! Мама Насти говорила, что 8 лет они жили под бомбами, прятались в подвалах. Я переоценил, переосмыслил многое. Беру на попечение еще троих девочек – жертв нацистских обстрелов".

На ложь певца-рашиста в Instagram-историях ответил Андрей Бедняков - украинский актер и телеведущий, чей родной Мариуполь и десятки тысяч его жителей уничтожила армия РФ .

"А вот и Сергей Лазарев заговорил. Помог очень сильно. И в посте выставил. Как и должен делать настоящий помощник, - написал он. - Война - это ужасно. И дети не должны умирать и страдать. С этим я полностью согласен. Но вот я, Сережа, общался с детьми без ног и без рук. С детьми, родители которых погибли от бомб армии твоей страны, Сережа. С детьми, которые жили в своих городах мирно и спокойно до 24 февраля. Вот только странная история. До 2014 года жили все прекрасно. Донецк Евро-2012 принимал. Океаны флагов украинских по городу. Гимн на каждом шагу. А потом резко "нацисты пришли" и давай школы обстреливать. Приезжай сюда, Сережа, "переоцени и многое переосмысли". Мы тебя тоже по школам да по больницам поводим. Песни споешь. Про Весну".

Свое обращение ведущий закончил лаконично: "Дети не должны умирать. И если бы никто на чужие территории не заходил - мы бы жили в мире".