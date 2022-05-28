Жена ведущего "Холостяка" Решетника после трех сыновей заговорила о пополнении в семье: "Хотят еще двух..."

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина ответила на вопрос, планирует ли еще детей.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой вместе с 2008 года. У пары трое сыновей, последний из которых родился в 2020 году. Кристина, как и звездный муж, активно ведет страничку страничку в Инстаграм. В этот раз Решетник решила поболтать со своими фанатами, отвечая на их вопросы.

"А давно мы с вами не общались. Пишите сюда", - предложила Кристина.

"Планируете ли еще четвертого ребенка девочку?", - написала фанатка.

"Мечтаем о красотке. Но на все воля Божья. Сыновья хотят еще двух братьев", - написала Решетник в ответе.