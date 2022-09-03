Каменських повернулася в Україну і заговорила про тернистий шлях кохання: "Я зрозуміла, що зараз..."

Каменських

Настя Каменських розкрила подробиці довгоочікуваної презентації нового кліпу після приїзду додому.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Настя Каменських влаштувала цілу презентацію після випуску україномовної пісні. Її прем'єру артистка планувала давно, але спромоглася показати її вже після повернення додому.

Майже півроку Каменських провела закордоном і зараз показує українцям, як вона сумувала за домом. Повернулася до Києва співачка без Потапа, але це не заважає їй працювати досить активно.

«Пісня, знята в середині лютого, запланована до виходу в березні, понад 6 місяців після десятків повідомлень з проханням її випустити, ця робота нарешті побачила світ!

"Кришталь" - це пісня про тернистий шлях кохання. У ній спочатку було закладено трохи інший зміст. Але я зрозуміла, що зараз вона зазвучала зовсім інакше» - заявила Каменських.

«Все змінилося на жаль ?; Настя, яка краса!; Чекала цього треку зі зйомок концерту? Пісня засіла в серці відразу??; Гарна пісня ?; Дякуємо за те, що таки випустили цю пісню? І кліп вийшов неймовірний ?; Дуже гарна робота, концепція неймовірна ?; Красуня наша» - відповідають у мережі.

Також Каменських виправдалося, чому Потап ні з ким не спілкується і досі не повернувся до України:

"Мій Льоша включився відразу. Він, як я вже говорила, багато робить. Він набагато сильніший за мене. Перше, що в нього з'явилося — їхати додому. Але ми зрозуміли, що на той момент ми могли більше допомогти тут", - розповіла співачка.


Дарина Силина, politeka.net





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