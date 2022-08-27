Трінчер заговорила про емоційні зриви після виступу: "У цьому, на жаль, вся я..."

Анна Трінчер

Відома співачка Ганна Трінчер розповіла про те, як і в неї бувають невдалі та складні дні під час переїздів та гастролей.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер заради привернення уваги часто показує про себе різноманітні відео. Також вона любить розповідати про незручні або невдалі моменти свого життя.

На цей раз Ганна поскаржилася на розбитий стан і самопочуття в цілому, назвавши відразу кілька причин.

«У цьому, на жаль, вся я… Іноді просто все накопичується та емоційно я не витримую. Не спала майже години, всю ніч обіймала «білого друга», нормально жодного разу не їла, ледве встигла на потяг. Болить живіт моторошно, цілий день у дорозі, вже дуже хочу в душ» - поскаржилася Трінчер.

Також Трінчер поділилася в Інстаграм кадрами, де показала, як запалювала на концерті в Португалії.

Як видно, для виступу Ганна обрала незвичайне вбрання – на ній сукню, що складається з пишної, багатошарової синьої спідниці та жовтого верху незвичайної форми. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.


Дарина Силина, politeka.net





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