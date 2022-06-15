Переживаем трудный период: корейская группа BTS объявила о распаде

Южнокорейская кей-поп-группа BTS объявила, что распадается. Правда, якобы не навсегда, а только на время, но фанаты сомневаются, что когда-нибудь снова увидят знаменитую семерку вместе, ведь немного артистов возвращались на сцену после таких "временных пауз", информирует Апостроф .

Как пишет Billboard, участники бойз-бенда опубликовали видео, приуроченное девятой годовщине создания коллектива. В нем музыканты рассказали о своих дальнейших планах и заявили, что берут творческий перерыв. Несмотря на совместный успех, они чувствуют необходимость в индивидуальном развитии, поэтому каждый из них теперь сосредоточится на сольном проекте.

Фото: instagram.com/bts.bighitofficial

"Я всегда думал, что BTS отличается от других групп, но проблема в K-Pop-группах и всей idol-системы в том, что они не дают тебе время, чтобы повзрослеть. Ты должен продолжать выпускать музыку и продолжать делать что?нибудь", - сказал лидер группы, рэпер RM.

Его коллеги добавили, что это решение далось им не просто, и они очень переживали, что разочаруют своих фанатов.

"Мы не можем не думать о наших поклонниках в любом случае, мы хотим быть такими артистами, которых будут помнить фанаты. Думаю, сейчас мы будем думать о том, каким артистом каждый из нас хочет запомниться, - сказал 26-летний Чимин. - Я думаю, именно поэтому мы сейчас переживаем трудный период, поскольку пытаемся найти свою идентичность, и это утомительный и долгий процесс".

Поклонники написали, что эта новость разбила им сердце, но они уважают выбор участников и буду следить за сольной карьерой каждого из них.

BTS - южнокорейский бойз-бенд, сформированный в 2013 году. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука и является самой популярной группой в жанре k-pop. Коллектив имеет огромную фан-базу, которая называет себя ARMY. Каждое видео ребят собирает рекордные просмотры в YouTube.