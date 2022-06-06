Запроданка Лорак, которая ранее "залегла на дно", объявилась с новыми концертами: запланировала целый тур

Певица возобновила работу, игнорируя общение с поклонниками.

Запроданка Ани Лорак, которая пропала из информационного пространства с начала полномасштабной войны в Украине, которую устроили россияне, продолжает молчать о своей позиции. Более того, Лорак цинично отмалчивается о своих концертах, планах на будущее и не стала помогать близким и друзьям из своей родины.

Долгое время она строила карьеру в РФ , и, с началом войны, не выразила свое отношение к роSSийской военной агрессии. После массовой критики запроданка Лорак, отменила концерты в РоSSии, и "залегла на дно".

Однако на сайте певицы недавно появилась новый график выступлений. Лорак возобновляет свою работу. Сообщается, что гастроли по Германии и Чехии запланированы на осень 2022 года. В пресс-релизе артистка называет себя "одной из самых востребованных певиц современности".

Ранее Ребрик показала в своих Сториз, что осталось от звезды певицы-запроданки Ани Лорак.

"Сейчас я нахожусь на Аллее звезд в Черновцах. Помните, когда-то здесь была звезда предательницы Ани Лорак. И вот вместо этого... то, что осталось от звезды", - рассказала Лилия Ребрик и навела камеру на объект.

Именная звезда певицы пошла вслед за русским кораблем. Сейчас на месте памятного знака лежит металлический диск, который прикрывает дыру в асфальте.