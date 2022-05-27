Харьковская рок-группа «Жадан и Собаки» выпустила песню о детях с подземки

“Звідки веселі діти харківських підвалів? Діти, що живуть у глибинах метрополітену… Світ, який усе це бачив – посивів і постарів Але любов – це робота і нас робити цю роботу щоденну”, – говорится в припеве, информирует ZN.ua.

Харьковская рок-группа «Жадан и Собаки» выпустила песню о детях с подземки
Скриншот первого клипа группы "Жадан и Собаки", посвященного детям и войне

Украинская рок-группа из Харькова «Жадан и Собаки» представила песню «Метро» о детях, которым пришлось скрываться от обстрелов в подземке города. Песня о молчаливых и напуганных ребятишках стала результатом знакомства фронтмена группы, украинского писателя Сергея Жадана с двумя мальчишками из харьковского метро. Они «помогали взрослым, следили за порядком и являлись авторитетами среди других детей», пишет Слух.media.

«Кого-то мы вывозили из города, для кого-то пели в метро, кому-то привозили еду в бомбоубежища. Они были разные - молчаливые и испуганные, веселые и уверенные в себе, кто-то был на детском кураже, кто-то был в постоянном стрессе. Но они оставались нашими, харьковскими детьми», — говорит певец и писатель.

В предыдущей работе группы по теме войны зритель видит автобусы, курсирующие по улицам под ракетными обстрелами. Речь идет об анимационном клипе на песню «Дети», ставшей первым творческим переосмыслением проблемы столкновения хрупкой детской сущности с тяжелыми реалиями войны.


Оксана Коваль, ZN.ua

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