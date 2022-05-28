"Я посвящаю эту песню…": Билык представила чувственную композицию на украинском языке

Певица представила украинцам новую чувственную композицию о любви, которая растрогала до слез.

Популярная украинская певица Ирина Билык, чей дом под Киевом пострадал от рук роSSийских оккупантов, не отчаялась и продолжила творить музыку. Так, на третьем месяце войны Ира представила украинцам чувственную песню о любви, которая пробирает до слез.

В своем Instagram Билык опубликовала короткий фрагмент клипа, а в профиле оставила ссылку на ютуб, где можно увидеть и послушать композицию целиком. Это песня о любви, которая не знает границ, и об ожидании любимых во время войны.

В подписи к публикации Ирина написала, кому посвятила свою новую песню: "В мире нет такого зла, чтобы уничтожить любовь даже в это неспокойное время, и ни одна граница не отделит нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих близких!".

Пользователи тут же принялись комментировать новую песню Билык, отмечая, как красиво она поет на украинском языке. "До слез", "До мурашек", "Очень красиво", "Какая вы прекрасная, несмотря ни на что", "Трогательно, не сдерживайте слезы. Мы победим, непременно! Потому что любовь живет в наших сердцах! Потому что мы на нашей родной земле! Потому что мы сильны!".