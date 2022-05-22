В Каннах состоялась премьера фильма "Памфир" об украинском контрабандисте

Крепкий мужчина по кличке Памфир когда-то промышлял контрабандой, а нынче из-за неосторожного поступка сына снова оказался перед необходимостью нарушить закон, информирует ZN.ua.

В Каннах состоялась премьера фильма
Премьера украинского фильма "Памфир" в Каннах/фото Госкино

В каннском Theatre Croisette состоялась премьера фильма "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Учитывая, что это дебютная работа, фильм автоматически становится претендентом на премию "Золотая камера", пишет Госкино.

Главный герой – коренастый мужчина по кличке Памфир, когда-то он промышлял контрабандой, а ныне из-за неосторожного поступка сына снова оказался перед необходимостью прибегнуть к нарушению закона.

Подготовку к съемкам проводили за время коронавирусного карантина – почти весь 2020 год. Начавшись в октябре 2020 года, съемки продлились до начала весны следующего года в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Постпродакшен длился еще год, последний этап которого, совпавший с аппликацией в Канны, был очень сложным, ведь проходил уже в условиях полномасштабной войны россии против Украины.


Оксана Коваль, ZN.ua

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