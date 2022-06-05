Три украинских фильма покажут на одном из крупнейших кинофестивалей короткого метра Palm Springs ShortFest

Победители фестиваля автоматически номинируются на "Оскар" и BAFTA Awarads, информирует ZN.ua.

Три украинских фильма покажут на одном из крупнейших кинофестивалей короткого метра Palm Springs ShortFest
© Denise Jans Hire / Unsplash

Кинофестиваль Palm Springs ShortFest будет проходить с 21 по 27 июня в Калифорнии, сообщается на сайте фестиваля.

"Оператор Виктория" – короткометражный фильм режиссера Анны Яценко, рассказывающий об операторке колл-центра Службы психологической поддержки. Она переживает сложные токсические взаимоотношения с наркозависимым мужчиной.

"Когда я задумывала этот фильм, я и сама находилась в жизненном кризисе, как говорится. Многие режиссеры создают кино как проработку своего жизненного опыта. Уже работая над фильмом с командой, я узнала, что я не одна "заблудилась" и ищу выхода из кризиса. А теперь уже и зрители могут получить этот психотерапевтический опыт и ответы, или же придут к вопросам в собственной жизни", — рассказала режиссер фильма Анна Яценко.

"Джордан 96" – дебютная лента режиссера Екатерины Лесик, рассказывающая реальную историю, случившуюся с родителями автора накануне ее рождения. Действие фильма разворачивается в провинциальном городке середины 90-х. По сюжету 18-летний Андрей помогает в поисках пропавшего друга-одноклассника Жени, отец которого – местный криминальный авторитет.


Антон Герасименко, ZN.ua





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