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2022-09-06
Українсько-французький фільм покажуть на Лондонському фестивалі
Картину відібрали до участі у BFI London Film Festival, інформує
Фільм "Шаттл" покажуть на фестивалі у Великій Британії© Держкіно
Історичну драму «Шаттл» спільного виробництва Франції та України відібрали у програму одного із провідних кінофестивалів Великої Британії. Як
Фестиваль описує фільм як «приголомшуючу чорно-білу однокадрову драму» і «вражаючий дебют режисера Еді Волтера на ідиш».
Фаїна Вауліна, ZN.ua