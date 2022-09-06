Українсько-французький фільм покажуть на Лондонському фестивалі

Історичну драму «Шаттл» спільного виробництва Франції та України відібрали у програму одного із провідних кінофестивалів Великої Британії. Як повідомляє Держкіно, цей показ стане для картини прем'єрою.

Фестиваль описує фільм як «приголомшуючу чорно-білу однокадрову драму» і «вражаючий дебют режисера Еді Волтера на ідиш».