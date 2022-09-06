Українсько-французький фільм покажуть на Лондонському фестивалі

Картину відібрали до участі у BFI London Film Festival, інформує ZN.ua.

Українсько-французький фільм покажуть на Лондонському фестивалі
Фільм "Шаттл" покажуть на фестивалі у Великій Британії
© Держкіно

Історичну драму «Шаттл» спільного виробництва Франції та України відібрали у програму одного із провідних кінофестивалів Великої Британії. Як повідомляє Держкіно, цей показ стане для картини прем'єрою.

Фестиваль описує фільм як «приголомшуючу чорно-білу однокадрову драму» і «вражаючий дебют режисера Еді Волтера на ідиш».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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