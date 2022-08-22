"Дім Дракона" в Україні покажуть в озвучці від російської студії: у мережі скандал

21 серпня на HBO Max відбулася прем'єра 1 епізоду серіалу "Дім Дракона" – приквела "Гри престолів". В Україні легально переглянути серіал можна на MEGOGO: саме цей медіасервіс отримав права на трансляцію фентезі онлайн. Однак є нюанс: серіал в Україні виходитиме російською мовою - в озвучці російського онлайн-кінотеатру Amediateka. Ця новина стала для багатьох неприємним сюрпризом і активно обговорюється у мережі, інформує Апостроф .

"MEGOGO, здається, живе в альтернативній реальності, в якій немає російсько-української війни", - відреагували користувачі Twitter .

Фото: Twitter.com/i_de_ya_

Один із незадоволених передплатників MEGOGO звернувся до сервісу за роз'ясненнями та отримав їхню позицію щодо трансляції російського медіапродукту. Виявилося, що Amediateka має ексклюзивні права на поширення контенту HBO в Україні. Повномасштабна війна Росії проти України, яка триває вже 6 місяців, цього не змінила.

“Як це усвідомити? Для вас не існує війни? - пише користувач. - Виходить, що поки я на Донбасі воюю з росіянами, ви спокійно знімаєте оплату з моєї карти і ці гроші йдуть на закупівлю руснявого контенту? Тобто виходить, ви і мене робите замішаним у цю схему. І при чому абсолютно спокійно пишете це в офіційному релізі. Це просто верх цинізму".

Фото: Twitter.com/ValeriyNev

Співробітник підтримки MEGOGO відповів, що сервіс не співпрацює з російськими компаніями, але серіал "Дім Дракона" та інший контент "транслюватиметься в тому вигляді, в якому його надає правовласник". "У цьому випадку мову озвучування ми змінити не можемо", - пояснюють вони.

Так, права на трансляцію всього контенту HBO, включаючи серіал "Дім Дракона", MEGOGO купує у компанії "Медіа Група Україна". Стверджується, що вона пов'язана з Amedia – російським локальним представництвом HBO.

"Медіа Група Україна" – колишня компанія, яка об'єднувала усі медіа-проекти Систем Кепітал Менеджмент (СКМ), що належить українському олігарху Рінату Ахметову. У липні Ахметов заявив, що відмовляється від цього активу на користь держави. Саме "Медіа Група Україна" є дистриб'ютором контенту російського Amediateka – не лише HBO, а й FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures. Про це в липні повідомляло видання "Детектор Медіа" .

"Ми плануємо якнайшвидше укласти угоди з українськими або безпосередньо із закордонними правовласниками, щоб у майбутньому не мати жодних зв'язків із локальними російськими представництвами", - стверджують у компанії MEGOGO.

Раніше стало відомо, що новий контент від HBO, включаючи серіал "Дім Дракона", буде показаний в РФ , незважаючи на те, що материнська компанія WarnerMedia "припинила" вести новий бізнес у країні після 24 лютого. Про це HBO повідомило виданню Insider.

"Незважаючи на те, що ми призупинили новий бізнес у Росії, ми продовжуємо виконувати договірні обов'язки (у тих випадках, коли організації не підпадають під санкції)", - заявила офіційна представниця HBO Анна Нікол.

За даними The Hollywood Reporter, у 2017 році HBO уклали багаторічну угоду з Amedia та дозволили росіянам транслювати свій контент на телебаченні та на стрімінговій платформі Amediateka. Ще одна угода, про яку повідомили у серпні 2021 року, включала всі серіали, створені для HBO Max.

Фото: Twitter.com/eywind

Нагадаємо, що компанія WarnerMedia після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що разом із іншими студіями припиняє випуск усіх нових фільмів у Росії. За даними Variety, у березні медіагігант також призупинив нові операції в Росії. "Це передбачає припинення мовлення наших каналів та припинення ліцензування всього нового контенту в російських компаніях", - заявляв у березні генеральний директор WarnerMedia Джейсон Кілар.

HBO не повідомив, коли закінчиться його контракт із російським стрімінговим сервісом, однак у мережі вже піднялася хвиля критики. Одні користувачі мережі висловлюють претензії до MEGOGO та інших медіасервісів, які транслюють контент Amediateka, тоді як інші пропонують бойкотувати та закликати до відповідальності безпосередньо HBO.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter.com/eywind