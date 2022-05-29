Ключевую награду в Каннах получил шведский фильм «Треугольник печали»

Герои фильма – пара моделей, отправляющихся в роскошное путешествие на яхте. Из всех других пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит, как выжить при сложившихся обстоятельствах, информирует ZN.ua.

Шведская лента "Треугольник печали" получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. О победе всей съемочной группы во главе с режиссером Рубеном Остлундом говорится в твиттере кинофестиваля.

“Главные герои – пара моделей, отправляющихся в роскошное путешествие на яхте. Когда судно тонет, парень и девушка оказываются на безлюдном острове в окружении миллиардеров и уборщицы. Из всех пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит, как выжить при сложившихся обстоятельствах», – отмечают в описании картины Triangle of Sadness.

Также известно, что в этом году другие награды отдали таким кинематографистам и актерам:

  • Лучшая мужская роль – Сон Кан Хо за фильм "Брокер" (Broker)
  • Лучшая женская роль – Зар Амир-Эбрахими за фильм "Священный паук" (Holy Spider)
  • Лучший режиссер – Пак Чхан Ук за фильм "Решение пойти" (Decision To Leave)
  • Золотая камера (Награда за режиссерский дебют) – "Боевой пони" (War Pony) Райли Кио и Джина Гаммель

Оксана Коваль, ZN.ua

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