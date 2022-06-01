Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"

Украинская анимационная студия Animagrad показала эпизод из будущего мультфильма "Мавка. Лісова пісня". В ролике звучит саундтрек-веснянка в исполнении группы "ДахаБраха", информирует Апостроф.

Впервые зрители увидят Мавку в аутентичном украинском наряде. Создатели проекта посвящают ролик несокрушимому духу украинцев, которые уже четвертый месяц противостоят роSSийской агрессии.

В видео показывается сцена на ярмарке, где Мавка, Лукаш и другие герои встречают весну обрядовым пением и танцами. Всех четырех участников музыкального коллектива "ДахаБраха" – Марка, Нину, Ирину и Елену – можно увидеть в роли сельских музыкантов.

"В "Мавке" зрители увидят нас анимационных, услышат наши саундтреки, даже попадут на наше выступление. Мы станем частью сюжета – деревенскими музыкантами, друзьями Лукаша, которые поддерживают его на пути к мечте дарить людям прекрасную музыку. Играть и озвучивать самих себя – необычный и очень крутой опыт. Спасибо творческой команде фильма за эту невероятную возможность", - поделился подробностями музыкант "ДахаБраха" Марко Галаневич.

Украинская группа "ДахаБраха"
Фото: dakhabrakha.com.ua

Идея выложить эпизод мультфильма с обрядовыми танцами и пением веснянок появилась в студии Animagrad еще до того, какая РФ вторглась в независимую Украину. Эта работа должна была быть символом прихода весны, которую наши предки встречали по особым традициям. Однако из-за войны в нашей стране презентация ролика была перенесена.

Фото: instagram.com/mavka.movie

Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня", народных мифов и традиций. О производстве проекта объявили еще в сентябре 2015 года, дату релиза несколько раз переносили. Сейчас премьера картины запланирована на конец этого года – 29 декабря. Озвучивали персонажей известные украинские артисты: Артем Пивоваров, Елена Кравец, Юлия Санина (The Hardkiss), Михаил Хома (DZIDZIO) и другие.

Любовь Блажко, Апостроф

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