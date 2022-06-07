НВО выпустил трейлер документального фильма о Чернобыле

Канал НВО опубликовал трейлер нового документального фильма, который расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Премьера ленты состоится вечером 22 июня на стриминговой платформе HBO Max.

В заявлении канала говорится о том, что в новом фильме будут использованы архивные документальные кадры, которые ранее не публиковались, а также интервью с теми, кто был свидетелями аварии. Это должно «нарисовать эмоциональный и захватывающий портрет масштабов и серьезности катастрофы и того, на что шло советское правительство, чтобы скрыть инцидент, включая солдат, посланных для «ликвидации» ущерба».