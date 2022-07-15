У мережі з'явився повний офіційний трейлер серіалу "Володар перснів" від Amazon

Сервіс Amazon Prime Video випустив офіційний трейлер серіалу The Lord of the Rings: The Rings of Power ("Володар перснів: Персні влади"), який знятий за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна, інформує Апостроф.

У ролику глядачам показали різні локації чарівного світу, молоду Галадріель, Елронда, Ісільдура та інших персонажів Середзем'я. Також трейлер знайомить з ельфами, гномами, людьми, хобітами та натякає на битву із лиходієм Сауроном.

Серіал є приквелом культових трилогій "Хоббіт" і "Володар перснів". Події серіалу розгортатимуться за тисячі років до описаних у фільмах і охоплять всі головні події Другої епохи легендаріума Толкіна: викування кілець влади, сходження Саурона, епічну історію Нуменора, останній альянс ельфів і людей. При цьому низка персонажів і сюжетних ліній є вигадкою шоураннерів і сценаристів серіалу і відсутні в оригіналах Толкіна.

Вихід серіалу "Володар перснів: Персні влади" запланований на 2 вересня 2022 на стрімінговій платформі Amazon.

Фото: Amazon Prime Video


Наталка Лавринець, Апостроф





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