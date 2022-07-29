Світло нагадає нам що буде завтра: Злата Огнєвіч выпустила пісню-присвяту працівникам ДСНС

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка розповіла про небезпечну роботу батька, презентувала пісню "Світло". Свій новий реліз виконавиця присвятила працівникам ДСНС, які щодня розбирають завали, рятують людей, розмінують території, ризикуючи власним життям, інформує Апостроф .

"Пісня-подяка людям Світла, працівникам ДСНС, робота яких часто залишається, так би мовити, "за кадром". Я захоплююся ними, як і всіма незламними українцями!", - прокоментувала свою нову роботу зірка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Композиція супроводжується документальними кадрами, які неможливо дивитися без сліз.

"Ви бачите кадри, де хлопці посміхаються? Втомлені, але знаходять сили на усмішку! І я посміхаюся разом із ними і дякую за щоденний подвиг", - додала Огнєвіч.

Слухачів зворушила чуттєва пісня-подяка працівникам ДСНС. "До сліз, до мурах... Біль за втрачені життя рятувальників і гордість за тих, хто продовжує нас рятувати щодня! Низький уклін вам, наші герої!", "Неймовірно проникливо! Як молитва. Нехай світло переможе якнайшвидше!" , - пишуть українці у коментарях під відео.

Злата Огнєвіч - "Світло": текст пісні

Темно, так темно

Здається що в цих стінах я залишилась одна

Тихо і нестерпно

Я затумую подих, щоб надію не злякати

Бо так треба

Щоб не пірнути у зневіру кажуть до кінця

Триматися треба

Поки б’ється серце аііі

Крізь тріщини і злами

Крізь згини і уламки

Розсипе світло тьму

Зруйновані храми

І страху тумани

В мить розійдуться як

Світло нагадає нам що буде завтра

Світло нагадає, вилікує рани

Світло нагадає, що з нами

Буде правда

Світло горітиме

Моє світло палатиме

світло не зникне

світло не тлінне

Воно буде де правда

Як справжня розрада

І горе позаду

І знаю, як впаду

Воно світить, не зрадить

Мене у темну мить