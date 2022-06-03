100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине

Светлана Лобода, которая много лет жила и строила карьеру в РоSSии, выпустила украиноязычную песню "Молитва". Певица заговорила о войне только на пятый день роSSийского вторжения в Украину, а на сотый день запела на родном языке, информирует Апостроф .

"100 дней... 100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет. Было сложно снова начать петь…Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! А пока...", - написала артистка в Instagram.

Фото: facebook.com/loboda.official

Лобода спела в церкви святого Петра в Риге под аккомпанемент симфонического оркестра Латвийской музыкальной академии имени Язепы Витолы. Ролик снят в черно-белых тонах, в конце видео мрачные цвета раскрашиваются в сине-желтые - софиты на импровизированной сцене освещают храм в цветах украинского флага.

Светлана Лобода - "Молитва" текст песни (слова)

Я помолюсь за кожну душу

За кожний крок який не зрушив

І болю вічне відчуття

За кожне вкрадене життя

Що забрала у нас війна



Я помолюсь за кожну мати

Дітей, що довелось ховати

Віддати рідних назавжди

Віддати дім, та мрії всі

Цій ненажерливій війні



Не бійся, я поруч з тобою

Закрию від куль я собою

У боротьбі темряви й світла

Мечем буде моя молитва!



Не бійся, я поруч з тобою

Закрию від куль я собою

У боротьбі темряви й світла

Щитом стане моя молитва!



Я помолюсь за нашу землю

Що витримала стільки болю

За кожну жінку у вікна

За страх бабусі й дідуся

За тих кого взяла війна



Я помолюсь за перемогу

Добра над злом, прошу я Бога

Щоб знов країна зацвіла

Щоб я тебе обійняла



Щоб ця закінчилась війна

Не бійся, я поруч з тобою

Закрию від куль я собою

У боротьбі темряви й світла

Мечем буде моя молитва!



Не бійся, я поруч з тобою

Закрию від куль я собою

У боротьбі темряви й світла

Щитом буде моя молитва!

Не бійся, я поруч з тобою



Закрию від куль я рукою

У боротьбі темряви й світла

Мечем буде моя молитва!

Не бійся, я поруч з тобою

Закрию від куль я собою



У боротьбі темряви й світла

Щитом буде моя молитва!



Светлана Лобода первые дни полномасштабного вторжения РоSSии не появлялась в Instagram, за что была занесена в "черный список" артистов, которые поддерживают или молчат о войне в Украине. На пятый день она выложила ролик, в котором со слезами на глазах просила остановить войну. При этом артистка не стала называть вещи своими именами и не сказала ни слова о стране-агрессоре РФ .

Позже Лобода стала вести волонтерскую деятельность в поддержку украинцев. Со временем авторы платформы TheyLoveWar убрали певицу из списков предателей.