"Я довго не могла…": Лобода відверто розповіла, як повернулася на сцену після початку війни

Світлана Лобода

Відома артистка Світлана Лобода повернулася до виступів та продовжує збирати кошти на благодійність.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка багато років активно будувала кар'єру в росії, після початку війни згорнула свою діяльність там та вивезла всіх рідних та знайомих із країни-агресора. Після деякого часу затишшя, артистка повернулася до інформаційного простору та заявила про свою проукраїнську позицію.

Так, у своїх Instagram-сторіс Світлана розповіла, що їй було дуже непросто повернутись на сцену після початку війни в Україні.

"Я дуже довго не могла знайти в собі сили знову вийти на сцену, присвячуючи весь свій час волонтерській діяльності та адресній допомозі жінкам та дітям України. І я рада, що вчора співала для публіки, яка переживає події, що відбуваються в моїй країні так само, як і я", - поділилася Лобода.

Співачка зізналася, що завдяки таким виступам вона може допомагати ще більшій кількості українських сімей, які постраждали від війни.

Також Світлана повідомила, що продовжувати виступати та влаштовувати благодійні концерти. "Сьогодні я співатиму для вас і для мільйонів людей, розкиданих по світу, що бігли від жахів війни, втратили свої будинки, рідних, близьких. Я співатиму для тих, хто став на бік добра. Тому що правий завжди той, хто захищає свій будинок, свою сім'ю, свою країну", - написала Лобода.


Галина Струс, politeka.net





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