"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе

Світлана Лобода

Відома виконавиця, яка нещодавно відвідала рідне місто під Києвом розповіла про своє рішення.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час будувала кар'єру в Росії, а після початку війни не відразу публічно заявила про свою громадянську позицію, схоже, нарешті визначилася. Нещодавно артистка відвідала рідне місто Ірпінь під Києвом, де народилася і виросла. І побачене повалило її в шоу.

У своєму новому пості в Instagram Світлана назвала російську армію окупантами, які зруйнували місто, а в кінці поста несподівано написала: "Слава Україні!". Також співачка зізналася, що звернулася до мера Ірпеня з питанням, чим допомогти, і відразу ж погодилася збирати кошти на відновлення дитячого садка в місті.

"Я не впізнала своє місто Ірпінь, в мій приїзд сюди, місто мого дитинства і місто, де живуть моя сім'я і мої рідні люди. Я побачила руїни, які залишила після себе російська армія. Руїни, які ще 121 день тому були містом-мрією. Зелене, молоде, красиве, Щасливе місто, яке перенесло всі жахи війни і просочилося, за такий короткий час, страхом і сльозами...", - поділилася Лобода.

Також артистка пообіцяла: "Після початку війни, я для себе прийняла важливе рішення, в міру своїх можливостей, допомагати людям рідної країни і рідного міста. Ми зробимо все можливе, щоб садок відкрив, як можна швидше, свої двері і з вікон було чути тільки дитячий сміх. Спасибі меру і жителям Ірпеня за довіру до мене. Наше завдання-щоб садок і все, що зруйнували в нашому місті, було відновлено в пам'ять про тих, хто бореться і тих, хто віддав своє життя за Україну. З командою ми будемо допомагати місту в цьому питанні і зі свого боку, я зробила перший внесок, в 3 000 000 гривень. І закликаю всіх, хто може, приєднатися до нас! Слава Україні".


Галина Струс, politeka.net





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