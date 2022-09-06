Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську: "Це дивно..."

Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську: "Це дивно..."

Українська відома виконавиця Світлана Лобода зазначила, що думає російською мовою та розмовляє російською все своє життя.

Українська відома виконавиця Світлана Лобода відповіла на вкидання росіян, які дорікають їй та українцям у використанні чужої мови. Також популярна артистка в інтерв'ю з Катериною Гордєєвою на YouTube розповіла, чому не переходить розмовляти українською мовою.

За словами артистки, останнім часом у мережі вона помітила багато претензій щодо мови, якою розмовляє.

"Зараз нова фраза від ботів: “Чому ви говорите нашою мовою?” Я хочу сказати, що російська мова не належить російській владі. що хтось говорить російською мовою – це дивно", – пояснила Світлана Лобода.

Світлана Лобода поділилася, що росла в часи, коли українською мовою розмовляли лише у західних областях держави, її оточувало російськомовне середовище і навіть у школі викладали російською.

Співачка додала, що із задоволенням співатиме і українською мовою, хоча робить у ній помилки: "Я дуже люблю цю мову, вона дуже співуча і гарна. Я шукатиму пісні українською мовою".

Співачка також запевнила, що в Україні розмовляє рідною мовою, бо розуміє, наскільки це важливе та болісне питання для українського народу.


Александра Павленко, politeka.net





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