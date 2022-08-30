З’явився трейлер фільму "Клондайк" про катастрофу МН17 на тлі історії подружжя з Донбасу

Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Тим часом у небі над селом збивають цивільний літак, інформує ZN.ua.

У мережі з’явився трейлер фільму "Клондайк" про подружню пару з Донбасу в очікуванні свого первістка. Їх історія зафіксована на тлі катастрофи МН17, коли в небі над східним регіоном було збито літак, внаслідок чого загинули всі 298 пасажирів та екіпаж. Відео трейлера опублікував дистриб'ютор Arthouse Traffic.

“Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак”, - йдеться в синопсисі фільму.

Режисеркою стрічки є Марина Ер Горбач. У кіно взяли участь такі популярні актори, як Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон"), Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").


Оксана Коваль, ZN.ua





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