З’явився трейлер фільму "Клондайк" про катастрофу МН17 на тлі історії подружжя з Донбасу
Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Тим часом у небі над селом збивають цивільний літак, інформує
У мережі з’явився трейлер фільму "Клондайк" про подружню пару з Донбасу в очікуванні свого первістка. Їх історія зафіксована на тлі катастрофи МН17, коли в небі над східним регіоном було збито літак, внаслідок чого загинули всі 298 пасажирів та екіпаж. Відео трейлера
“Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак”, - йдеться в синопсисі фільму.
Режисеркою стрічки є Марина Ер Горбач. У кіно взяли участь такі популярні актори, як Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон"), Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").