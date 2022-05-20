Ирина Билык раскритиковала бывшего мужа из-за его концерта в Москве

Ирина Билык раскритиковала бывшего мужа Аслана Ахмадова. Причиной стал красноречивый поступок роSSийского продюсера.

Исполнительница хита "Рассвет" полгода назад рассталась с отцом своего шестилетнего сына Табриза. Ахмадов после нападения РФ на Украину уехал на родину в Азербайджан. Недавно он вернулся в Москву. Аслан анонсировал концерт в роSSийской столице, который назначен на сегодняшний вечер.

Билык узнала, что бывший избранник собрался выступить с композициями Анны Герман. Она известна исполнением фронтовых песен. Позиция экс-возлюбленного разозлила народную артистку Украины, которая переживает из-за событий в родной стране.

"Я не слежу за его жизнью. Когда он уехал из Баку в Москву, я из СМИ узнала, что он анонсирует свой концерт. Там буквально 20 человек может придет, зачем это было делать? Денег этот концерт не принесет", - отметила поп-дива.

Звезда напомнила, что песни Герман сейчас не пользуются популярностью. Ирина считает, что Аслан поступил неправильно. Она публично упрекнула его.

"Он такую ??тень бросил на меня! Мы общаемся, у нас общий ребенок, сыну нужны папа и мама. Но это позор для него, что он даже ничего мне не сказал, не предупредил! Я бы ему сказала: "Не надо этого делать"", - поделилась Билык в программе "Ранок з Україною".

Ранее Ирина Билык призналась, что бывший муж недостаточно поддержал ее в начале войны в Украине.