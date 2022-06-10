Бритни Спирс вышла замуж: на церемонии арестовали ее бывшего мужа

Американская певица Бритни Спирс наконец начала жить на полную, освободившись из-под опеки своего отца. Исполнительница организовала тайную свадьбу на заднем дворе своего роскошного особняка, на которую за два часа до торжества ворвался ее бывший муж.

Джейсон Александр вел прямую трансляцию на своей страничке в Инстаграм, показывая, как работают организаторы, как украшают шатер и как накрывают столы. Когда к нему подошла служба безопасности, он уверял, что его пригласили.

"Меня зовут Джейсон Александр. Бритни пригласила меня сюда. Бритни Спирс пригласила меня сюда. Она моя первая жена, моя единственная жена. Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу", – отметил он на видео.

Бритни Спирс вышла замуж за друга детства в январе 2004 года, и они были мужем и женой всего 55 часов.

Вчера на частной церемонии исполнительница официально скрепила отношения со своим давним партнером Сэмом Асгари, который младше ее на 12 лет. Благодаря молодому человеку, с которым она вместе уже более пяти лет, Бритни Спирс вернула себе физическую форму, смогла наладить свою жизнь и добиться отмены опекунства в судебном порядке. Теперь звезда вправе жить так, как хочется ей, выходить замуж, рожать детей и покидать пределы США .

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