Юлия Мендель вышла замуж: фото с росписи

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель 4 июня вышла замуж. Ее избранником стал бывший замминистра экономики, 36-летний политик Павел Кухта. Радостную новость девушка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с супругом.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж: фото с росписи

Юлия и Павел пока что только расписались, а свадьбу планируют сыграть после окончания войны. На роспись молодожены пришли в джинсах и футболках. Н одном из фото они позируют, держа в руках свидетельство о заключении браке. Фото сделано, видимо, возле ЗАГС.

"Кто сказал, что четвертое число - к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно. Люблю", - прокомментировала фото с супругом Юлия Мендель.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж: фото с росписи

Еще на одном фото Юлия Мендель показала кольца, которые они с мужем выбрали на роспись. Кольца, судя по фото, золотые и довольно широкие, с необычным орнаментом по периметру.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж: фото с росписи

Павел сделал предложение Юлии сразу после того, как началась война. Сам Кухта в конце марта ушел на фронт.

До знакомства с Юлией, Павел был женат. У него есть дочь Ярослава от первого брака. 35-летняя Мендель замужем ранее не была.

Отношения Юлии и Павла развивались стремительно. В ноябре 2021 года стало известно, что у пресс-секретаря Зеленского появился бойфренд. А уже 14 февраля, в День святого Валентина, девушка впервые показала фото с возлюбленным.

Тогда в одном из интервью она призналась, что уже готова получить предложение руки и сердца, а значит их отношения на тот момент уже были серьезными.

Ранее сообщалось, кто из женщин по знаку Зодиака выйдет замуж в 2022 году.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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