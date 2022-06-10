"Оставьте ее в покое!": экс-супруг ворвался в дом Бритни Спирс, пытаясь сорвать ее свадьбу

«Оставьте эту женщину в покое! Все, кого она знала, были психами или что?», «Оставьте ее в покое», «Почему охранники пропускают его через дом?! Их следует уволить», - комментируют появившиеся в Сети кадры.
Бритни Спирс и Джесон Александр были знакомы с детства и поженились в часовне Лас-Вегаса в 2004 году. Однако этот брак был расторгнут всего через 55 часов. Адвокат бывшей поп-звезды заявил, что мать Бритни, Линн Спирс, вынудила ее дочь подать ходатайство об аннулировании.
«Это была мать, вмешивающаяся в жизнь своей дочери. Она приехала в Лас-Вегас, выгнала Джейсона и купила ему билет на самолет домой», - рассказывал адвокат в интервью.
Также он рассказывал, что идея выйти замуж принадлежала именно Бритни.
Новым супругом 40-летней Бритни Спирс стал 28-летний фитнес-ииснтруктор Сэм Асгари. Церемония прошла на вилле поп-звезды в Калифорнии. Как сообщает издание PEOPLE , ссылаясь на инсайдеров, Бритни Спирс надела свадебное платье от Versace и шла к алтарю под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.