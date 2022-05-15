Бритни Сприс потеряла ребенка от жениха Сэма Асгари

Бритни Спирс объявила, что потеряла ребенка от своего жениха Сэма Асгари. Пара сделала совместное заявление в Instagram.

"С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности, — говорится в заявлении. - Это разрушительный период для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинулись дальше. Однако мы были очень рады поделиться хорошими новостями".

Фото: britneyspears/Instagram

40-летняя Спирс и 28-летний Асгари обавили, что их любовь друг к другу является их силой прямо сейчас.

"Мы продолжим попытки расширить нашу прекрасную семью, — говорится в заявлении. - Мы благодарны за всю вашу поддержку. Мы просим о конфиденциальности в этот трудный момент", информирует Апостроф.

В начале апреля Спирс объявила, что они с Асгари ждут первого общего ребенка, который должен был стать для нее третьим. У нее двое сыновей — Шон Престон, 16 лет, и Джейден Джеймс, 15 лет — от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Фото: britneyspears/Instagram

"Брак и дети — естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением", — написал Асгари в своем посте, подтверждая эту новость. "Отцовство — это то, чего я всегда с нетерпением ждал, и я не воспринимаю это легкомысленно. Это самая важная работа, которую я когда-либо делал", - добавил он.


Наталья Лавринец, Апостроф

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