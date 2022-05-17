"Был пацаном с большой буквы": Украина потеряла защитника, который совмещал бокс и морскую пехоту
Виктор был родом из Запорожья, в бокс пришел в 8 лет и достиг немалых успехов, становился серебряным призером Кубка Украины.
В бою с роSSийскими захватчиками погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Он был морским пехотинцем. Сердце спортсмена и воина ВСУ перестало биться 15 мая. Об этом сообщается на странице Федерации бокса Украины в Facebook.
Также о смерти Виктора по прозвищу "Рыжий" сообщила на своей страничке в Facebook Лига кулачных боев Lucky Punch, в рамках которой выступал Понятенко.
"В жестокой войне с роSSийскими оккупантами 15 мая героически погиб воин ВСУ Виктор "Рыжий" Понятенко. Воин, наш друг. Очень больно. Это был пацан и человек с большой буквы, настоящий доблестный герой. Вечная память воину-защитнику. Герои не погибают!", – написали представители Лиги.
Виктор был родом из Запорожья, в бокс пришел в 8 лет и достиг немалых успехов, становился серебряным призером Кубка Украины, вызывался в различные сборные. За всю свою спортивную карьеру провел порядка 120 боев, приблизительно в 100 из них одержал победу.