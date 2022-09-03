Лідер "Бумбокс" Хливнюк різко звернувся до українців після емоційного концерту у Празі: "Робіть свою роботу"

Лідер "Бумбокс" Хливнюк різко звернувся до українців після емоційного концерту у Празі: "Робіть свою роботу"

Фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка зачепили слова про те, що він розплакався під час концерту в Празі, а також вирушив у благодійний тур Європою, на якийсь час залишивши службу в лавах ЗСУ.

Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк записав відеозвернення та оприлюднив його на своїй сторінці в Інстаграм.

Спочатку музикант подякував глядачам, що відвідали концерти гурту «Бумбокс» у Варшаві, Відні та Празі. Він зазначив, що всі отримані кошти підуть на оборону української держави.

Окремо Хливнюк звернувся до журналістів, які показали фрагмент концерту у Чехії, який дався артистові нелегко. Одну з пісень фронтмен гурту "Бумбокс" не зміг до кінця виконати, бо його душили сльози.

«Псевдожурналісти, які пишуть, що хтось там плакав, десь там какал, на кілька днів пішов із ЗСУ та інше. Привіт друзі! Журналісти, робіть свою роботу нормально. Журналісти – це не ті, хто розповсюджує плітки, а ті, хто пишуть правду. Це дуже важливо. Трішки дізнайтеся, про кого ви пишіть, про що пишіть, замість того, щоб вам хотілося», - звернувся він.

Хливнюк виправдався, що у нього була 10-денна відпустка і вона вже добігає кінця. Після концертів музикант у складі підрозділу «Софія» повернеться до України на колишні позиції.


Ирина Юрченко, politeka.net





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